Dans l'Oise, Stéphanie Ruelle a inventé le concept du "repass truck"

"Je serais drôlement bien dans un camion avec ma table à repasser". C’est de cette blague qu’est née l’idée de Stéphanie Ruelle en voyant arriver un food-truck lors d’un concours équestre de son fils. C’est désormais une réalité, elle repasse les vêtements de ses clients dans son camping-car aménagé spécialement pour l’occasion, un concept simple et unique en France. Stéphanie s’installe dans une commune et s’occupe du linge des personnes qui n’ont pas le temps. L’affaire fonctionne, de quatorze clients en août dernier, son idée permet aujourd’hui de soulager les tâches ménagères d’une soixantaine de personnes.

La directrice du magasin de Bricomarché à Crépy-en-Valois, lui prête gracieusement une place de parking les mardis et vendredis. "Les personnes qui veulent travailler, il faut les aider et je trouve que c’est une très bonne idée ce qu’elle a mis en place", affirme-t-elle. Pour en arriver là, Stéphanie a dû emprunter 10.000 euros à la banque pour acheter son camping-car d’occasion, un groupe électrogène et pour aménager l’intérieur. Elle a, en effet, supprimé la couchette du bas et installé des barres à rideaux afin d’y accrocher les chemises. "Il y a un lien social, une confiance qui s’installe et le travail est au rendez-vous", témoigne un client.