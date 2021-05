La France est (un peu) plus petite à cause d'un agriculteur belge

Il y a quelques jours, alors qu'il se promenait près de la frontière franco-belge à Bousignies-sur-Roc (Nord), Jean-Pierre Chopin a constaté un drôle de changement : une borne marquant la frontière franco-belge n'était plus à sa place. "L'emplacement de la borne devait se situer ici et se retrouve là-bas, deux mètres plus loin", indique-t-il dans le reportage de TF1 en tête d'article. Un détail qui a pourtant son importance puisqu'il constitue une violation du traité de Courtrai, garant de la frontière entre la France et la Belgique depuis plus de deux cents ans.

Mais que s'est-il passé ? Un agriculteur belge gêné pour le passage de son tracteur serait responsable de cette réduction du territoire français au profit d’Erquelinnes en Belgique. Le bourgmestre de cette petite commune voisine a aussitôt demandé à son administré de régler cette maladresse. "Il a agrandi la Belgique, il a réduit la France, ce n'est pas une bonne idée. Moi j'étais content, ma commune était plus grande", plaisante-t-il. Mais la maire de Bousignies-sur-Roc n'est pas d'accord..."