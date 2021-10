Dans le Nord, les sangliers font des dégâts

Quand Nicolas se rend sur son champ, il le découvre en ruine. Pour lui, les responsables sont tout trouvés : les sangliers. Sur cette vidéo filmée dans un autre champ, on distingue clairement le sanglier se servir en plein jour. Mais c'est souvent la nuit que les hordes sortent pour se nourrir. Quelques semaines avant la récolte, les dégâts coûtent chers. "Ça va être un préjudice entre deux et trois mille euros. Quand on arrive sur nos parcelles et qu'on voit ça, et bien, on est démoralisé", se désole Nicolas.