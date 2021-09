Dans le Tarn-et-Garonne, la récolte du raisin Chasselas de Moissac commence

Ce sont les tout premiers coups de ciseaux dans les vignes du Bas Quercy. La cueillette du Chasselas de Moissac vient officiellement de démarrer. "Douze mois de l'année on est au travail et on n'attend qu'une chose, c'est le moment où on va pouvoir le récolter", confie Benoît. Violaine, elle, passe dans ces allées chaque jour. Avec son regard aiguisé, elle repère les grains les plus mûrs. Ils doivent être bien sucrés. Le Chasselas de Moissac est le premier raisin de table à avoir reçu une appellation d'origine contrôlée. Bien loin des vendanges, le raisin est récolté délicatement et les grappes sont triées.