Dans les coulisses du cabaret de Toulouse

À Toulouse, des artistes oscillent entre le bien, le mal, le calme et la tempête. Au cabaret de la ville, les chansons parlent d'enfer et de paradis. Dans les loges, quatorze artistes s'échauffent et s'impatientent pour monter sur scène. Au programme du dîner-spectacle : plus de 80 représentations, accompagnées des tubes qui séduisent le public. L'ambiance est au rendez-vous, car les chanteurs sont en direct et s'invitent à table. Dans les coulisses, près de 250 costumes sont revêtus chaque soir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.