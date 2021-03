Dans les coulisses du concours du Meilleur Apprenti de France de charcuterie

Ce ne sont pas des pâtisseries mais bien des pièces de charcuterie haut de gamme que le 13H de TF1 vous fait découvrir dans la vidéo ci-dessus. Pendant trois jours, 20 apprentis ont concouru pour la plus belle mousse de foie, le plus joli pâté en croûte et le meilleur saucisson. "Il y a toujours un peu de pression et avec le stress, on fait quelques erreurs. Mais le but, c'est de ne pas paniquer et de se rattraper comme il faut", confie l'un des participants.