Dans les coulisses du zoo d'Ardes en plein hiver

Ce jeudi matin à Ardes (Puy-de-Dôme), le thermomètre affiche -5° C. Clémence Collignon, soigneuse animalière, commence sa tournée par les cervidés. Si les chamois et les bouquetins ne souffrent pas du froid presque polaire de ces dernières semaines, ce n'est pas un hasard. En hiver, ces bêtes développent beaucoup plus de poils. Même fourrure protectrice pour les ours, les ratons laveurs et les pandas roux.