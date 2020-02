Dans les Landes, les asperges sont récoltées avec un mois d'avance

Avec de la neige en montagne et pas mal de douceur, les premières récoltes d'asperges ont débuté. Grâce au sol qui se réchauffe rapidement, celles-ci ont été effectuées avec près d'un mois d'avance. Une première pour Christophe Paillaugue, producteur d'asperges installé dans les Landes depuis 30 ans. En tout cas, la récolte précoce promet toujours une bonne qualité du produit. L'expédition se fait quelques heures plus tard, en route vers les étals.



