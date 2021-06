Dans les petits villages aussi, le yoga se développe

Nous ne sommes pas dans un monastère tibétain mais dans les halles du marché de Giat (Puy-de-Dôme). Dans ce village de 800 habitants, c'est yoga tous les jeudis. Un sport proposé seulement depuis un an dans cette commune rurale. "On a la nature autour, c'est très appréciable. Ça participe à la pratique et c'est très agréable", confie une participante. Un lieu un peu original pour faire du yoga mais pas pour ces habitués.

Le professeur, c'est Vincent. Après un an passé en Inde, il a posé son tapis de yoga entre le Puy-de-Dôme et la Creuse. Certes le rythme de vie est un peu plus ralenti à la campagne mais les problématiques de santé physique et de santé mentale sont les mêmes. Donc, les besoins sont identiques en centre-ville et à la campagne. Une présence qui profite à Bernard, car avant, il devait parcourir 60 kilomètres pour pratiquer le yoga.