Dartagnans, une plateforme de financement participatif pour sauver les châteaux

Stéphanie de Laffon et son mari vivent dans un château, à Gizeux (Indre-et-Loire), depuis 17 ans. Ils savent à quel point l'entretien des lieux est difficile. Dans la chapelle, par exemple, tous les plâtres sont en train de se décoller. Mais le revenu des visites et des chambres d'hôtes ne suffit pas. Pour financer les travaux, le couple a alors lancé un appel aux dons sur le site internet de mécénat Dartagnans. Celui-ci met en place des cagnottes pour les particuliers et les communes qui veulent rénover une église ou un château. La galerie du château a pu être restaurée grâce aux 130 000 euros de dons collectés en ligne.

Mais Dartagnans est allé bien plus loin. Pour la première fois au monde, un autre château a été acheté collectivement. "C'est la plus grande copropriété du monde, avec plus de 25 000 personnes qui ont rejoint l'aventure en 2017", dévoile Bastien Goullard, cofondateur du site. Certains d'entre eux participent bénévolement à la restauration. L'édifice a été détruit en 1932 et est inhabité depuis. Des entreprises locales apportent aussi des aides.