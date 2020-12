"Coup de cœur de Noël" du 13H de TF1 : les marrons glacés de l’Ardèche

Lové dans son habit de lumière, il réchauffe les papilles et illumine les tables de fêtes. Il explose et fond dans la bouche et son goût de châtaigne en séduit plus d’un. Le marron glacé est un produit beau et rare que l’on ne retrouve qu’une fois par an. Depuis trois semaines, Guillaume Cerdini, artisan-chocolatier à Vals-les-Bains, s’attèle à sa confection. En Ardèche, cette gourmandise est une véritable tradition. Pour fabriquer ses marrons glacés, Guillaume Cerdini utilise de la Bouche rouge, une châtaigne non cloisonnée particulièrement rare. "C’est le must de la châtaigne d’Ardèche", dit-il.