De l'or dans les doigts : à la rencontre d'un marbreur sur papier

Que ce soit pour des motifs anciens, typiques du XVIIIe siècle, ou pour d'autres plus récents, Baykul opère en virtuose. C'est un savoir-faire hypnotique et minutieux. Une fois que le geste est exécuté, il est impossible de revenir en arrière pour corriger. "C'est hasardeux, parce qu'on projette les couleurs et on ne peut pas tout contrôler. Mais après, il faut savoir à quel endroit mettre une couleur et comment l'étirer", explique-t-il.