De la cave au grenier, la maison des Bonnefont est décorée aux couleurs de Noël

A Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées), une maison attire les regards d'enfants. Il suffit de passer le pas de la porte, pour se plonger immédiatement dans l'atmosphère de Noël. Dans cette maison, les décorations en bois, les sapins et les bonhommes de neige se comptent par milliers. La collection a démarré il y a vingt ans par un couple de passionnés.

Chaque année à l'approche de l'hiver, Valéry et Maïté Bonnefont déménagent toute la maison. Ils trépignent d'impatience à l'idée de voir leur foyer se métamorphoser. Et c'est parti pour de longues semaines de préparatifs. Toutes les pièces sont décorées avec la plus grande attention, mêma si trouver un emplacement n'est pas toujours facile. Le couple accueille même un nouvel habitant dans son salon, le Père Noël.

Les étagères débordent d'objets de décoration et de la vie quotidienne. Il faut dire que la collection s'enrichit chaque année. Mais malheureusement, ces passionnés ne peuvent pas encore recevoir de visiteurs à cause du confinement. Cependant, les voisins sont nombreux à s'arrêter pour profiter du jardin richement décoré. Et lorsque la nuit tombe, la maison scintille de milles feux et éclaire la plaine à des kilomètres. La magie opère pour le plus grand bonheur des habitants.