Déconfinement : la commune de Montech reprend peu à peu son rythme

À l'approche de l'été, Montech (Tarn-et-Garonne) se déconfine doucement et prend déjà un petit air de vacances. Ses marchés reprennent petit à petit leur cours normal et attirent de plus en plus de monde. Par ailleurs, le canal du Midi s'ouvrira à nouveau à la navigation le 29 mai prochain. Un moment très attendu par les plaisanciers de la région.