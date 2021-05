Déconfinement : un air de renaissance dans les stations balnéaires bretonnes

Comme partout, les commerces rouvrent et les rues bourdonnent d'activité à Concarneau (Finistère). Sylvie promène son chien tous les jours mais aujourd'hui, elle a décidé d'aller voir comment se passe la réouverture. Pour Régine, c'est surtout l'allègement du couvre-feu qui va faire la différence. "On habite à cinq minutes de la plage et on va pouvoir profiter d'aller faire un tour le soir", lance-t-elle. Sur le port, un retraité est allé relever ses quelques casiers et il a déjà son programme de la journée.