Découvert dans une grotte, un coquillage vieux de 18 000 ans résonne de nouveau

On dit souvent qu'en collant l'oreille contre un coquillage, on peut entendre le bruit de la mer. Mais parfois, le coquillage renferme d'autres sons. Il nous renvoie l'écho d'un lointain passé. La grotte de Marsoulas abrite des dizaines de gravures sur ses parois et des restes de peinture vieilles de 18 000 ans. Elle a été découverte en 1897 et elle est étudiée et fouillée régulièrement depuis. Les vestiges sont conservés au muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Au sous-sol, dans la caverne des réserves, il y a des centaines d'objets. Parmi eux, une conque qui a été découverte dans la grotte en 1931.