Déjà un air de vacances à Ajaccio

Avant de trouver l'ombre des terrasses, sur les quais, les pêcheurs vaquent à leurs occupations sous le regard des Ajacciens. Ils sont heureux de profiter de la journée avec beaucoup moins de contraintes. "On est tranquille, on respire, on n'a presque plus les masques et on va et on vient... On s'assoit dans un bar, on boit un café", apprécie l'un d'entre eux.