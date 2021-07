Déjections canines : une commune du Morbihan mise sur une campagne décalée

Dans certains quartiers, la colère se lit dès l'entrée des maisons. Les étrons exaspèrent. "C'est un peu dégueulasse. Je suis à la campagne et je me dis parfois que ce n'est pas plus propre chez nous que dans les villes", a lancé une habitante. En effet, ici, il faut parfois faire attention où on met les pieds. Une déjection canine non ramassée peut coûter 135 euros d'amende, et cette fois, ce sera bien son maître qui va payer.