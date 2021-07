La campagne décalée d'une commune du Morbihan contre les déjections canines

Brutus, Princesse ou Dandy ont leur photo placardée dans toute la ville, avec des pancartes aux messages décalés tels que "attention crotteur en série", "multirécidivistes sur les trottoirs des écoles", "plusieurs victimes sur les pistes cyclables". Leur crime ? Avoir fait leurs besoins sur le trottoir.

Heureusement pour Gibs et son maître, le grand chien noir n'a pas encore d'avis de recherche. Joy et sa maitresse non plus, même si une ressemblance avec Princesse sème le doute. Elle nie en bloc : "Non, il est bien éduqué, on ramasse son caca, il est en règle", affirme-t-elle devant les caméras de TF1. Les propriétaires de chiens sont donc avertis, ils doivent veiller à ramasser les déjections de leur animal de compagnie sous peine de voir sa photo placardée en ville et surtout d'une amende de 135 euros.