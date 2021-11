Phobie administrative : une aide itinérante de villages en villages

Sa permanence est un guichet unique de pôle emploi, de la CAF, des impôts… Elle facilite chaque démarche sur Internet, guide et rassure sur la case à cocher. "Si vous oubliez une case, ça ne marche pas. Évidemment, la première fois, elle nous aide parce qu’on ne connaît pas le système", affirme un retraité dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Mais il n’y a pas que les personnes âgées qui toquent à la porte du bureau d’Isabelle Payen. Un ouvrier agricole n’a pas Internet, ni chez lui, ni sur son téléphone, car l’abonnement est trop cher. Cependant, les rendez-vous à la CAF se prennent justement sur le web. "On ne peut plus aller à la CAF maintenant. On téléphone, on ne nous répond pas. Au moins, là, on nous aide", se réjouit-il.