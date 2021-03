Démontage de sept éoliennes : les écologistes de l'Hérault savourent leur victoire

L’association évoque le danger que représentent ces éoliennes pour la biodiversité, notamment pour un couple d’aigles royaux. "Quand ça tourne en vitesse moyenne, c’est plusieurs centaines de km/h à l’extrémité des pales. Les oiseaux sont incapables d’éviter ce genre de choses. S’ils passent trop près, ils se font impacter et découper en morceaux", explique un spécialiste. Les pales auraient déjà tué de nombreux oiseaux dont deux rapaces : un aigle juvénile en 2017 et un vautour moine en 2020. Cet argument a fait pencher la balance en faveur du démantèlement des machines.

Certains habitants approuvent la décision. "Moi, je suis arrivé dans la région, il y a 20 ans. Il n’y avait pas une éolienne là-haut, c’était magnifique. Maintenant, on ne voit que ça, c’est moche ! C’est affreux", témoigne un riverain. Mais d’autres Lunassiens s’interrogent sur cette action judiciaire. "C’est n’importe quoi ! Si on arrêtait les centrales nucléaires, comment ferait-on pour produire de l’électricité ? On irait la chercher à l’étranger ?", questionne un autre habitant. Les élus, quant à eux, sont désabusés. En effet, les taxes leur rapportent chaque année des milliers d’euros, réinvestis dans le développement durable. "La lutte contre les déchets, les économies d’énergie et les mobilités douces et alternatives", fait valoir le maire. Il rapporte que sans ces ressources, leurs ambitions seront revues à la baisse.