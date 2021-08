Derniers jours de vacances avant la reprise à Martigues

Profiter jusqu’au bout et ne surtout pas penser à la rentrée, c’est bien l’objectif de ces vacanciers. Ce lundi matin, sur cette plage de Martigues (Bouches-du-Rhône), l’ambiance est bien loin de la reprise. Eux, viennent de la région lyonnaise et se retrouvent en famille, avec un programme bien précis pour les vacances : des allers-retours entre la piscine et la plage.

Un peu plus loin, il y a la piscine du camping. Là aussi, les vacanciers se font plaisir, entre animations et baignades. "Pour l’instant, on est encore en vacances, donc on va profiter des quelques jours avant de penser à la rentrée", affirme une maman. Le camping affiche complet, car cette dernière semaine d’août reste très attractive pour les touristes. "C’est moins cher, il y a moins de monde et surtout, sur la route, c’est un peu plus calme", explique une autre mère de famille.