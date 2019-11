Derniers préparatifs avant l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg

Les préparatifs de la 450ème édition du marché de Noël de Strasbourg battent leur plein. Avec des décorations superbes et imposantes, les commerçants rivalisent d'imagination. Cette année 2019, les installations ont été montées en un temps record. Au pied de la cathédrale, les chalets d'artisanat local, tels que les poteries ou les jouets, sont en place. Notez qu'un an après l'attentat, ce marché de Noël sera hautement sécurisé.



