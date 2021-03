Les abricotiers déjà en fleurs dans la Drôme

À quelques mètres de là, dans un champ, il y a ce même décor de conte de fée. Une nature particulièrement précoce cette année. "On a une dizaine de jours d'avance sur une année normale. On espère que le temps sera clément", explique l'agriculteur Yohan Truphémus.

Derrière ce spectacle plane en effet la menace des gelées printanières. L'année dernière, le thermomètre était descendu à -3 °C la nuit du 27 mars et 80 % de la récolte d'abricots avaient été détruits. Bruno Blain et son fils Jean-Baptiste ont perdu 300 000 euros. Pour limiter les risques de gel et sauver les producteurs, des ingénieurs agronomes tentent aujourd'hui de mettre au point des variétés d'abricotiers à la floraison plus tardive.