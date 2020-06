Des bénévoles font revivre des moulins dans le Finistère

Un symbole du patrimoine reprend vie dans le Finistère. La roue du moulin de Rossulien a repris sa course même si à l'intérieur, quelques ajustements doivent encore être faits. Le bâtiment a été restauré par des bénévoles passionnés. Ces derniers ont déjà redonné vie à plusieurs moulins du Sud Finistère jusqu'à l'île d'Ouessant. Celui de Kériolet, qui était leur premier chantier, tourne depuis douze ans et produit même sa propre farine comme autrefois.



