Des bisons, cerfs et daims sous la neige dans la réserve des Monts d'Azur

Dans près d'un mètre de neige fraîche, chaque pas est un effort pour les animaux de la réserve des Monts d'Azur (Alpes-Maritimes). Une vie sauvage qui ralentit au rythme de la rigueur de l'hiver et des températures glaciales. En cette saison, Patrice Longour, vétérinaire et directeur de la réserve, est particulièrement attentif à ses pensionnaires. L'hiver est en effet une période difficile, car l'eau et la nourriture se raréfient. Il faut donc nourrir les animaux avec du foin et des graines afin de les aider à résister à ces conditions climatiques extrêmes.