Des centaines d'arbres volés dans une forêt privée en Ariège

Des souches et des branches qui jonchent le sol, c'est tout ce qui reste d'une forêt à Perles-et-Castelet (Ariège). En plusieurs semaines, des centaines de chênes centenaires et de sapins ont été rasés illégalement. "C'est un désastre, une catastrophe, un véritable massacre à la tronçonneuse", lance Yves Rameil, propriétaire d'une des parcelles volées. Un matin avec sa femme Hélène Rameil, ils entendent des bruits de tronçonneuse sur leur terrain et décident d'aller voir. "Nous avons trouvé quatre bûcherons en train de couper nos chênes dans notre parcelle", explique-t-elle.

D'après eux, les bûcherons viennent d'Espagne. Le maire intervient et leur demande de partir. Ils reviennent une fois la nuit tombée et chargent les troncs d'arbre volés dans leur camion. En Ariège et dans l'Aude, d'autres communes ont également été victimes. À Perles-et-Castelet, les douze propriétaires concernés ont décidé de créer une association et de porter plainte avec la mairie. Pour éviter d'autres vols, l'accès aux chemins est totalement bloqué. Les gendarmes poursuivent leurs investigations.