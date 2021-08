Des coins de paradis les pieds dans une eau à plus de 20 degrés à Cassis

Un sentiment domine ce mardi matin à Cassis (Bouches-du-Rhône), celui d'être privilégié. Un grand soleil, 26 degrés et surtout, un panorama entre mer et nature verdoyante. Au bord de l'eau, certains profitent d'un petit coin isolé pour que vacances rime avec tranquillité. "Là, on est plus tranquille. Il n'y a quasiment personne à l'eau, et sur la plage, on a de quoi se poser, alors, on en profite", confie un vacancier.