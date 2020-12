Des contes de Noël pour émerveiller les enfants avant l'heure

A Gorbio (Alpes-Maritimes), le conteur Alain Plas est venu faire rêver les enfants du village. Le lieu idéal pour planter le décor d'un conte merveilleux. Des arbres qui parlent, de la magie, le Père Noël, les lutins.... il y a de tout pour émerveiller les enfants. De quoi stimuler l'imagination et déclencher un flot de questions. Pour Alain, Noël est un grand moment quel que soit l'âge. "C'est un sentiment qui nous relie, qui nous rapproche et qui fait qu'on arrive à créer du merveilleux", explique-t-il.

Tout en haut du village, les vieilles ruelles de Gorbio se blottissent dans l'hiver. Au pied du sapin, Alexandra et sa fille lisent un conte de Noël et savourent ces moments privilégiés. Pour cette maman qui a connu des Noël avec presque pas grand-chose, ils sont importants. "La magie de Noël fait que l'important c'est juste d'avoir l'amour et se retrouver autour d'un repas chaud quel qu'il soit", confie-t-elle. Et c'est une chose qui est bien retranscrite dans les contes de Noël.