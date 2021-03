Des cours pour réapprendre le vélo aux seniors de la Bretagne

Voir défiler la côte et profiter des petits sentiers à vélo, le paysage breton se découvre autrement. Mais pour pouvoir le savourer, encore faut-il savoir pédaler. Ce vendredi matin, Claire, Danielle et Anne-Marie ont décidé de se remettre en selle. Une fois les freins vérifiés et la sonnette sonnée, les trois retraitées s'élancent sur le parcours.

Quelques tours de plot plus tard, les réflexes reviennent. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un coup de pédale. "C'est cette exploration aussi qui est agréable. À pied, on va loin, mais on n'a pas les mêmes sensations", a confié une habitante. Il ne reste plus qu'à partir de bon matin sur le chemin à bicyclette.