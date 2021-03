Des écoles pas comme les autres : six collégiens coupés du monde sur l'île de Molène

L'établissement le plus petit de l'Hexagone se situe sur l'île de Molène. Comme il n'y a pas beaucoup d'enfants par classe, le collège a un bon niveau. Voici les petits privilégiés sur ce bout de terre de seulement 114 habitants : Chloé en cinquième, Fanny en quatrième, Kilian et Camo en sixième, et enfin Jim et Noël en troisième. Cet effectif réduit permet aux professeurs de faire classe à plusieurs niveaux en même temps.