Des gâteaux à base d'hosties pour soutenir les Bénédictines de Rosheim en Alsace

Au nom de "Rosa Benedicta", ce gâteau est un péché gourmand tout bonnement irrésistible. C'est une douce tentation confectionnée à base d'hosties pour soutenir une bonne cause : la rénovation d'un couvent de Bénédictines du 18ème siècle. "L'ampleur des travaux que nous avons à faire nous chiffre un budget de 2,5 millions d'euros, dont la rénovation des fenêtres, des façades et des toitures", explique sœur Marie-Pierre, mère prieure.

Pour les soutenir dans leur divine entreprise, les sœurs multiplient les appels aux dons et les participations. Dans ce monastère vit une douzaine de Bénédictines. D'ordinaire, la communauté tire ses revenus de l'hôtellerie et de la fabrication d'hosties. "Nous en faisions environ 4,5 millions par an avant la pandémie. Depuis, il n'y a pas eu de messe", affirme sœur Marie-Thérèse. Pour les aider, Marie, pâtissière-créatrice de "Dessine-moi un gâteau", a eu l'idée de confectionner ce gâteau original et de reverser une partie de ses ventes aux Bénédictines. Souhaitant longue vie à ses "Rosa Benedicta", belle à contempler, excellente à déguster, de quoi être damné.