Indre-et-Loire : des habitants bricoleurs font revivre les commerces d'Abilly

REPORTAGE - A Abilly (Indre-et-Loire), les bricoleurs bénévoles de la commune s'occupent de faire revivre les commerces. Ils travaillent en ce moment sur un chantier d'un ancien hôtel-restaurant en travaux depuis le début de l'été.

Ce village est un phénomène. Il est joli et entouré de belles campagnes, mais ses atouts majeurs sont ses 1 200 habitants fiers de leur commune et fidèles. Administrés et élus sont en guerre pour sauver le commerce. Ce matin-là, une quinzaine de bénévoles attaquent à la masse le dernier étage de l'ancien hôtel.

Sur le chantier participatif, les nouveaux habitants croisent les anciens. Cela crée des liens et permet au final de faire baisser le coût des travaux pour la mairie. En moins d'un an, la Rue du commerce a retrouvé des couleurs et des enseignes, notamment un bar-restaurant et une boulangerie. La mairie achète et rénove puis les commerçants s'installent et travaillent.

Depuis l'été, il y a aussi la location de vélos près du camping, et beaucoup de bruit donc du côté de l'épicerie. Annabelle, épicière et chef du projet, est la meneuse de troupe. Le premier étage est prêt, les cloisons sont tombées et le travail bénévole s'arrête là. L'heure du casse-croûte renforce encore les liens des habitants.

