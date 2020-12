Des maires montent au créneau pour obtenir le téléphone fixe en Isère

Au pied des falaises, ils ont le sentiment d'être au bout du monde. Accrochés à leur téléphone, les habitants cherchent du réseau mobile, comme on chercherait presque de l'or. "C'est une autre planète, la 5G et la 4G ne fonctionnent pas", confie l'un d'entre eux.

Choranche et Châtelus sont deux villages où vivent 200 habitants. Pourtant, c'est une zone blanche. Les antennes relais et les lignes fixes sont obsolètes et les coupures sont fréquentes. Jean-Pierre Lyard, lui, n'aurait pas Internet sans une parabole satellite. Quelques kilomètres plus loin, Magalie est désabusée alors qu'elle est censée faire du télétravail.