"Des maisons détruites pour rien" : la colère des habitants de Bourogne expropriés à cause d'une usine... qui ferme

L'usine Antargaz de Bourogne vit ses derniers mois. Un dénouement auquel les habitants - qui ont dû quitter leur logement pour que l'usine s'implante - ne s'attendaient pas. "On était bien là-bas, on avait nos habitudes", lance Mouloud Koudria, exproprié, devant les caméras de TF1. "Ça faisait longtemps qu'on était là-bas. Puis du jour au lendemain, on nous a dit de partir". Et aujourd'hui le site ferme : "C'est pire que du gâchis", peste-t-il. "Tout ça pour ça... ça rime à rien."