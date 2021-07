Des saisonniers logés chez les habitants sur l'Île d'Oléron

Originaire de Poitiers (Vienne), Alexis Texeireau vient de poser ses valises sur l'Île d'Oléron (Charente-Maritime) en tant que saisonnier. Il est là pour deux mois entier et peut-être plus. Serveur dans un restaurant, il est hébergé chez un habitant de l'archipel. Moyennant 250 euros par mois, il dispose de tout le confort pour la durée de son séjour. "Avoir une cuisine pour soi, un frigo et aussi une laverie et un sèche-linge avec un fer à repasser, c'est pratique", se réjouit Alexis. Le propriétaire des lieux, Dominique Prin, a répondu à un appel lancé par les communes de l'île afin de loger les 2 000 saisonniers venus en renfort pour l'été. "C'est pour rendre service", lance-t-il.