Des vacances ensoleillées au bord de l'eau dans le sud

Sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone, les dorades se font attendre mais pas le soleil. "Ça donne la pêche", lance un passant. Et juste derrière les dunes, il y a les étangs, surplombés par la cathédrale. Il y a ceux qui inspectent, le bec dans l'eau et ceux qui flânent le nez au vent. "Pas de projets, c'est les vacances, le vrai luxe", "ça fait du bien de se balader", confient des habitants.

Pour certains, ce sont les retrouvailles avec les petits-enfants après un mois sans se voir. Au programme : se balader et prendre aussi le temps de faire le marché. Sur les étals, on trouve des légumes et des fruits de saison. Fraises, tomates, cœurs de bœuf, ou encore tomates grappes, ici, tout est local. De son côté, le soleil fait briller les fougasses, spécialité de la Camargue, et donne des envies d'évasion. Certains espèrent qu'il fera suffisamment beau cet après-midi pour pouvoir faire de la voile. Mettre les voiles et profiter des quinze degrés annoncés par la météo.