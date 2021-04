"On respire !" : ils ont choisi de se confiner au camping

Comme un air de vacances. Vélo, promenade ou encore pétanque, certains Français ont décidé de faire rimer confinement avec bon temps en s'exilant dans un camping. Chantal est l’une de la vingtaine de personnes parties se confiner dans celui de Barneville-Carteret, dans la Manche, où se rend le JT de 13H de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Pour s’occuper, elle fait son petit jardin devant l'emplacement de son mobil-home. "On respire ! Moi, je me trouve bien et puis on peut sortir dehors", se réjouit-elle.

Comme elle, un couple venu de Nancy a eu la même idée. "Ça fait un an qu’on ne fait rien, pas de sortie, pas de soirée dansante, donc on est venus ici se confiner", affirme l’homme, qui regrette néanmoins un peu le manque de monde. "C’est des vacances ! C’est le changement complet parce que nous, quand on est à Nancy, on est dans une maison, tandis qu’ici le mobil-home, c’est pas du tout pareil, on décompresse complètement", poursuit sa femme.