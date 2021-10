Désertification des centres-villes : Épinal a inversé la tendance

Ce jour-là, c'est un homme heureux qui se promène dans les rues d’Épinal (Vosges). Ici, le centre-ville est en pleine forme et cela tombe bien pour Florent Glé , le monsieur commerce de la mairie de la ville. Visite au dernier arrivé, un encadreur tout juste installé. "Je ne voulais plus être en centre commercial, et je pense qu'Épinal a gardé son côté original et les contacts sont assez faciles, et le lien se fait rapidement", explique Éric Marse-Guerra, gérant d'une société.