Désertification rurale : une épicerie citoyenne ouverte par des Sauxillangeois

À Sauxillanges (Puy-de-Dôme), une association a ouvert une épicerie solidaire, "L'alternateur". Il s'agit du dernier commerce existant dans le Bourg. À tour de rôle, les habitants se relaient dans cet établissement pour le faire tourner. Depuis 2017, l'épicerie citoyenne rassemble dans la bonne humeur de plus en plus de clients, mais aussi des volontaires. Et grâce à ses bénéfices, l'association espère bientôt créer des emplois.



