VIDÉO - Un maire de la Manche dénonce les exigences démesurées d’un médecin parisien pour venir dans sa commune

Le maire, qui n’a pas donné suite et estime d’ailleurs que sa commune n’en aurait pas les moyens, se pose désormais en "lanceur d’alerte", face aux exigences insurmontables de médecins pour s’installer dans les "zones blanches". La publication des annonces a déjà coûté plus de 6000 euros à la commune, et cette réponse est un camouflet. Il sait que des conditions ont souvent été posées, mais la plupart du temps formulées oralement, et jamais d'un tel niveau.

Dans les rues de Barneville, tout le monde est de son avis et fustige "l’indécence" des conditions posées par le praticien parisien. "Ce monsieur ne se rend pas compte de ce qu'il demande", dit une dame, "on a l'impression qu'ils sont là pour l'argent, mais pas pour soigner", poursuit une autre.