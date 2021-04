Deux églises dans la Vallée de la Roya retenues pour le Loto du Patrimoine

Les façades sont abîmées. Il manque aussi quelques tuiles au toit de l'édifice mais c'est à l'intérieur que les dégradations sont les plus visibles. Ces chapelles n'étaient pas entretenues. Et depuis la tempête Alex au mois d'octobre dernier, il pleut à l'intérieur. Il faut refaire la toiture et restaurer les décors du XVIIIème siècle. Des travaux qui demandent du temps et beaucoup d'argent. Le budget de la rénovation pour les deux chapelles dans la Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) est estimée à 1 400 000 euros. Une somme colossale pour ce petit village de 700 habitants.