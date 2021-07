Deux inondations en trois jours pour les habitants d’Hégenheim

Des rues noyées et sous les eaux, des pompes n'arrivant même plus à écluser et un déluge ininterrompu depuis plus de douze heures. Après une première inondation le week-end dernier, le village d'Hégenheim se retrouve à nouveau submergé. Face à de telles quantités d'eau, la priorité est de favoriser l'écoulement et de dégager un réseau saturé.