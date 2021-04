Devenir relais colis, un moyen de se diversifier pour les agriculteurs

Cela fait un mois que Jean-Baptiste Vervy s'est rallié sur un point relais pour des objets volumineux. Chaque fin de semaine, les clients se succèdent dans son hangar situé à l'entrée de Sézanne (Marne). "C'est pratique. Comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre chez moi", explique une cliente. "C'est moins cher surtout. À domicile c'est 30 euros, ici c'est dix euros", ajoute une autre. Pour l'agriculteur, l'intérêt est aussi financier même s'il lui faut assurer six à huit heures par semaine. "On a des rémunérations qui varient entre quatre et dix euros le colis. Et on peut espérer 400 euros au moins", confie-t-il.