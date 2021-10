Difficultés de recrutement : l'étonnante solution d'un coiffeur de Strasbourg

"On a décidé de fermer le samedi pour pouvoir recruter beaucoup plus facilement puisqu’on donnait le week-end à nos salariées. Je les sentais motivées, heureuses, comblées. À partir de là, on s’est dit 'voilà on donne le week-end'", explique Johnpaul dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Et son stratagème a fonctionné. Dès l’annonce de la fermeture de son salon le samedi, le coiffeur a reçu une dizaine de candidatures.

Laetitia a ainsi rejoint l’équipe. Ne pas travailler le week-end a été décisif pour cette jeune maman. "On a une vraie vie de famille. Avoir le week-end pour profiter de mon enfant, c’est vraiment très important. C’était vraiment la clé", assure-t-elle.