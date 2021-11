Disneyland Paris : c'est le retour de la parade de Noël

Si la pluie s'est invitée à la fête, elle n'a pas gâché la parade de Mickey et ses amis. En effet, 600 personnes ont travaillé à la réalisation de ce défilé de chars, annonciateur de Noël. Et pour cette édition, le masque est obligatoire partout dans le parc. "On est très excité, car on a travaillé cette parade depuis plus de trois ans", témoigne Emanuel Lenormand, metteur en scène.