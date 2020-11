La distribution de colis de Noël pour les anciens maintenue à Arras

À Arras, l'heure est à la préparation des colis de Noël. Il s'agit d'une vieille tradition destinée aux anciens. Dans la belle boîte bleue qui leur est destinée, on ne trouve cette année que des produits locaux : jus de pomme, chocolats ou miel. Dans cette commune, ces colis sont livrés à domicile pour privilégier le contact humain. On en profite également pour s'intéresser un peu plus aux gens, notamment grâce à un questionnaire. Notons que plusieurs villes ont décidé d'annuler la distribution des colis de Noël à cause du coronavirus.