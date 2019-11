Doëlan, un joyau breton plein d'authenticité

Chaque automne, le port de Doëlan, dans le Finistère, vit au ralenti. Les plaisanciers se font rares, mais on en voit quand même quelques-uns sur l'eau. Charmés par la vue et le paysage, les promeneurs, eux, profitent du calme, de la mer et des bateaux. Et pour ceux qui veulent de l'animation, ils n'ont qu'à se rendre au Suroît, l'un des rares bars-restaurants du lieu ouvert l'automne. Sur place, les habitués aiment se raconter leurs histoires de navigation autour d'un verre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.