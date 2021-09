Douze chevaux tués par une plante toxique dans une manade d'Aigues-Mortes

Des enclos vides et moins de hennissements que d'ordinaire... En une semaine, douze chevaux sont morts ici. Une quinzaine de chevaux sont toujours malades, comme ce poney avec 38,6 °C de fièvre. Trop faible, il faut à nouveau lui poser une perfusion. "C'est tellement irréaliste ! On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait pas quand on va sortir de ça. On ne sait pas combien de chevaux on va encore perdre", se désole la vétérinaire.