Draps, couettes, peignoirs… le linge est moins cher pendant le mois du blanc

Après Noël, les rayons des grands magasins parisiens sont vides. Pour les remplir, on déstocke et on solde tous les linges de maison, exclusivement blancs. Aujourd'hui, la couleur s'affiche partout. Cette année 2021, la tendance revient au vert kaki et au bleu canard. Manuella, elle, préfère rester sur les basiques.